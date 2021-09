Booba arrive à Dubaï voir Sadek pour régler des comptes, “Je suis un homme”

La tension monte entre Booba et Sadek après les derniers échanges entre eux et une rencontre entre les deux rappeurs semble désormais inéluctable. Après des multiples provocations sur les réseaux depuis plusieurs jours, B2O vient d’annoncer la programmation à venir d’un prochain aux Émirats arabes unis dans la ville de Dubaï où réside actuellement Dek-Sa mais aussi l’influenceur Dylan Thiry qui l’a récemment provoqué pour un octogone.

Dernièrement Sadek a mis en garde Booba que la date de son prochain showcase risque de mal se passer mais qu’il nie tout implication dans des éventuels incidents à venir lors de cette date concert. “Fais attention tu joues à un jeu dangereux (…) Toi et ton équipe je vous b****” a menacé Johnny Niuuum dans sa dernière vidéo mis en ligne sur Instagram contre Kopp. Celui-ci n’a pas vraiment apprécié les propos et vient déjà de répondre pour donner rendez vous dans la célèbre ville des Émirats arabes unis.

Booba fixe rendez vous et menace “Tu vas voir !”

Ce mardi, Booba a tout d’abord invité Sadek à se ressaisir en lui demandant de retrouver ses proches et qu’il risque de se faire expulser de Dubaï avec ses multiples provocations sur les réseaux, son profil Snapchat vient d’ailleurs d’être supprimé. Avant cela le DUC s’est amusé à relayer une photo de la mère du rappeur du 93 sur Twitter pour dénoncer des soucis psychologiques de son rival. La nuit dernière, Kopp a annoncé qu’il arrive à Dubaï pour un concert avec un message d’avertissement à Dylan Thiry et à Dek-Sa. “Je viens d’avoir une news, je vais bientôt être booker à Dubaï. Puisque toi tu veux par rentrer en France, moi je voyage, je suis un pirate. Donc bientôt Dubaï. On va aller faire du quad dans le désert, on va se parler comme avec Dylan, le musulman 3 fromages. Tu vas voir, moi je suis pas un influenceur, je vends pas de matelas. Vous citez de la merde sur les réseaux, je suis un homme.”.

Pour le moment ni Sadek, ni Dylan Thiry n’ont pas faire de commentaire sur cette déclaration de Booba qui est visiblement déterminé à venir les rencontrer en se déplacer aux Émirats arabes unis pour régler cette affaire en face à face et oublier les messages interposés sur les réseaux sociaux.