Sadek se moque de Lil Uzi Vert après l’arrachage de son diamant

Sadek s’amuse de la dernière mésaventure de Lil Uzi Vert avec son fameux diamant sur le front. Au mois de février dernier l’artiste du 93 s’en était déjà pris au rappeur américain suite à l’annonce de la pose sur son visage d’un diamant d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Les premières images du piercing avait choqué des nombreuses personnes à l’époque et lui avait déjà quelques soucis.

Il y a quelques jours les médias américains ont révélé que Lil Uzi Vert a failli se faire dérober son précieux bijou en plein concert. Après s’être jeté dans la foule des spectateurs ont arraché l’objet de son front mais il a finalement réussi à le récupérer. L’artiste américain s’est fait une grosse frayeur à cette occasion et a fait le choix de désormais ne plus s’afficher en public avec son diamant posé sur le visage ce qui n’a pas échappé à Dek-Sa.

Le diamant arraché, Sadek l’avait prédit

“Y’en a qui attendent festoche et concerts , juste pour se faire LIL UZI VERT“ a commenté Sadek avec le hashtag, “jojo vision“ en relayant un tweet avec le message “Des fans de Lil Uzi Vert ont arraché le diamant à 24 Millions $ implanté sur son front ! L’incident a eu lieu lors d’un concert, lorsqu’il s’était jeté dans la foule. Le rappeur a réussi à le récupérer mais il préfère ne plus le porter pour le moment.”.

Lors de l’annonce de la pose de ce diamant sur le front, Sadek s’était déjà exprimé de façon virulente contre Lil Uzi Vert en déclarant ouvertement être prêt à lui voler en l’arrachant de son visage s’il le croise comme cela lui est arrivé pendant ce concert. “Si ca marche pas dans les études, il y a toujours un plan de backup et moi je vous en propose un beau. Lil Uzi Vert, on attend qu’il revient à Paris, shoote, balayette éclair et au revoir le diamant. On va t’apprendre à 24 millions au milieu du front, alors qu’il y en a qui meurent du faim” avait-il affirmé à l’époque.