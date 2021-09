Kaaris : l’incroyable proposition de paix faite par Booba

Imaginez si Kaaris et Booba remontent sur scène pour de vrai ensemble, c’est le rêve de tout un public. Habitué à faire dans le troll sur les réseaux sociaux, B2O vient encore de publier un message ironique en destination de Riska mais cela n’a pas empêché de relancer l’engouement et l’espoir des auditeurs de voir les deux rappeurs français se réconcilier un jour pour interpréter en concert le classique Kalash.

Booba est de retour en France, avant de se rendre en Belgique, il va assurer quelques showcases sur le territoire dont un concert événement à Paris ce samedi 11 septembre pour lequel Sadek l’a menacé qu’il risque d’y avoir quelques perturbations mais se dédouane de toute implication dans un éventuel incident. Avant de monter sur scène après demain, le DUC a adressé un surprenant message en destination de Kaaris dans la story du compte Instagram de La Piraterie.

Kaaris invité par Booba sur scène

Depuis plusieurs années la situation est tendue entre les deux artistes, depuis son forfait pour se battre dans l’octogone face à Kopp, Riska ne réagit plus aux attaques mais cela n’empêche pas son rival de poursuivre le clash. Entre deux piques, le DUC de Boulogne a décidé de proposer à l’artiste Sevranais de venir monter sur scène avec lui à son prochain concert Parisien dans la boite de nuit du Bridge Paris afin de rependre en live devant ses fans les paroles du morceau “Kalash” extrait de son album “Futur” paru en 2012 et dont le clip cumule plus de 43 millions de visionnages sur Youtube.

“Kaaris vient au show le 11 on fait Kalash et on a le vaccin contre le showvid-19 c’est plein à craquer. Je suis dans un mood de paix profites-en. Marion est la bienvenue aussi. Bon vol on t’attend.” a annoncé visiblement de manière ironique Booba sur Instagram tout en mentionnant le compte de Kaaris mais ce dernier comme souvent n’a pas répondu à cette déclaration et à laquelle il ne devrait pas donner suite. L’ex membre du groupe Lunatic a relayé avec son message une photo du compte Snapchat de Riska dans l’avion pour son retour en France après un passage de quelques jours à Dubaï et en profite pour placer un tacle à l’actuelle compagne de son ennemi.