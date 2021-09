Sadek fixe un RDV avec Booba à Dubaï et insulte sa mère

Une nouvelle étape vient encore d’être franchie dans le clash entre Sadek et Booba, le face à face entre eux se précisent désormais. L’ancien membre du groupe Lunatic vient tout juste d’annoncer ce mercredi qu’il arrive à Dubaï pour un showcase et a averti Dek-Sa pour organiser une rencontre afin de s’expliquer en personne. Un face à face pour tenter de mettre fin à leur différend. Ce dernier vient de lui répondre violemment et de fixer un rendez vous.

Sadek ne lâche plus le Duc et l’insulte à nouveau

Sadek a tout d’abord affirmé une nouvelle fois qu’il ne fera rien pendant la venue de Booba à Paris ce weekend à l’occasion d’un concert et qu’il a validé l’idée d’une rencontre à Dubaï avec quelques insultes au passages. “Salut Booba , ta mère la pu*e” a-t-il commencé à balancer sur Twitter avant d’enchainer “Booba a dit qu’il arrives bientôt à Dubai , je serai chez DUBAI-CANAM (leurs Instagram est trouvable facilement) avec le code Jojo0 tu aura ZÉRO sur ta balade mon grand” puis d’ajouter “La mère a Booba est aussi sa femme”.

La rencontre à Dubaï acceptée, il envoie même une adresse

La hache de guerre n’est donc pas prête d’être enterrée entre les deux rappeurs. Après la suppression de son profil Snapchat, l’artiste de Neuilly-Plaisance ne veut pas lâcher l’affaire et ne craint pas de voir débarquer B2O à Dubaï dans les prochains jours. “Je t’attends, on ira dans le désert ensemble et on se verra comme des adultes, comme pères de familles” a ensuite ajouté Sadek dans une vidéo sur Instagram pour déclarer ouvertement qu’il compte bien assumer cette confrontation avec le DUC dans le désert de la ville des Emirats Arabes Unis.