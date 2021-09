Mike Tyson menacé de mort par Keefe D pour ses propos sur l’assassin de 2Pac

2Pac : Keefe D devient une véritable menace pour Mike Tyson !

Après s’être exprimé sur le meurtrier de 2Pac, Mike Tyson vient de subir un gros coup de pression de Keefe D. Les fans de Tupac n’ont pas oublié le nom de Keefe D. Duane Davis de son vrai nom est soupçonné d’être directement impliqué dans la fusillade du 7 septembre 1996 à Las Vegas ayant entrainée le décès du célèbre rappeur américain officiellement déclaré mort quelques jours plus tard de ses multiples blessures par balles.

Iron Mike se prend un énorme coup de pression du membre des Crips

Membre des Crips, Keefe D est aussi suspecté d’être lié à l’assassinant de The Notorious B.I.G. et l’oncle du dénommé Orlando Anderson. Ce dernier cité décédé en 1998 est le tueur présumé de 2Pac selon des nombreuses théories. Le gangster de 58 ans vient de s’exprimer après une déclaration de Mike Tyson qu’il n’a pas apprécié. Avant la mort de 2Pac en 1996, l’ancien boxeur était proche de l’interprète du classique “Hit ‘Em Up”. Il a déploré ne pas avoir pu passer quelques secondes face à son tueur pour en découdre avec celui-ci.

Les propos de Iron Mike ont agacé Keefe D, dans une interview pour The Art Of Dialogue, il a décidé de lui faire passer un message. “Moi je n’ai besoin que d’une seconde mon gars“ a a commencé à commenter Duane Davis en faisant le geste d’une gâchette d’une arme en train d’être pressée. “Tu ferais mieux de me foutre la paix et de continuer à boxer. T’es un boxeur, tu n’as aucun casier judiciaire. Tout d’un coup tout le monde veut devenir un tueur. Lâche l’affaire, t’es un boxeur.” a-t-il poursuivi avant de le menacer.

“Ne fais pas comme si tu ne savais pas qui je suis. Tu ne veux pas mourir à cause d’une connerie, Mike, laisse tomber. Continue de boxer, grosse force à toi, frère.”, a-t-il conclu.