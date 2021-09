Booba : son concert Parisien annulé, Sadek menace tous ses showcases

Gros coup dur pour Booba, son showcase à Paris prévu ce samedi est annulé pour des raisons de sécurité ce qui n’a pas manqué de faire le bonheur de Sadek. Le compte Instagram de la Piraterie a annoncé ce vendredi soir la mauvaise nouvelle en publiant une copie d’écran d’un mail des organisateurs de l’événement pour confirmer la déprogrammation du concert.

Sadek a averti B2O il y quelques jours, “Booba ne chantera pas à Paris le 11 septembre les filles ne venez pas”. Cette prédiction s’est révélée être exacte même si l’artiste du 93 a affirmé dans la semaine ne pas être impliqué dans des éventuels incidents à venir. Cet avertissement n’a pas de lien direct avec l’annulation du concert au Bridge Paris selon les organisateurs, c’est le contexte de la commémoration des attentats du 11 septembre qui pose problème.

Sadek jubile après l’annulation du show de Booba

“Nous sommes malheureusement contraints d’annuler le Showcase de Booba prévu ce Samedi 11 septembre 2021 au Bridge, à Paris. Face à des risques de sécurité nationale, et dans le contexte de la triste commémoration des attentats du 11 septembre, les services de police et les gestionnaires de la salle nous ont imposé de reporter l’événement, à juste titre.” annonce le communiqué de l’agence de communication événementielle, Entourage Paris en charge de l’organisation de cette soirée.

“Nous ne pouvions nous résoudre à vous faire encourir quelque risque que ce soit, et à mettre les équipes participantes en danger. L’époque est particulière, et nous nous devons, en tant qu’organisateurs, de nous assurer que toutes les conditions soient réunies pour vous proposer la meilleure expérience possible.” explique la suite du message.

Tu chanteras plus nulle part !

“Cette décision est celle de l’organisateur et non la nôtre. 11 septembre, Sadek, zemmour, Britney Spears ou le grand Schtroumpf on était prêts à fêter le retour des Pirates comme il se doit. On se voit très bientôt Inchallah beaucoup de dates à venir dont Toulouse ce soir Belgique Bordeaux” peut-on lire en légende de la publication de La Piraterie pour rassurer les fans Booba sur les prochaines dates des concerts dans les jours à venir.

Sadek a immédiatement rebondi sur cette information avec plusieurs tweets. “Showcase annulé”, “Et vous Bruxelles vous allez laissez chanter le UC ?”, “Ne lui donnez pas d’argent il chantera plus. Jojo jr c’est pour toi mon bébé”, “Débloques moi ou viens à dubai fils de pu*e tu chantera plus nulle part”, “C’est pas reporté c’est annulé sinon” a-t-il réagi sur Twitter avant d’en remettre une couche sur Instagram. “Déterminé , clair et ingérable voilà quelques mots pour nous résumer , excuses toi salo*e où tu chanteras plus nulle part” rajoute-t-il pour mettre encore un coup de pression au DUC.

