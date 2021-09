Booba apporte sa force à Sadek sur scène sous les huées du public

Booba a fait son grand retour sur scène ce vendredi et n’a pas manqué l’occasion de faire passer un message à Sadek. En plein clash avec Dek-Sa depuis le mois d’août et après une période d’absence des concerts causée par la pandémie du Covid-19, le Boss du Rap Game a enfin pu retrouver son public à l’occasion d’un showcase à Toulouse. Il va poursuivre sa tournée dans les boites de nuit dans les prochaines semaines en France et en Belgique ou encore à Dubaï.

Le retour sur scène de B2O a bien eu lieu ce vendredi 10 septembre à Toulouse malgré l’annulation de son concert à Paris au Bridge, un établissement huppé du 8ème arrondissement de la capitale Française. La performance du DUC dans la ville Rose s’est déroulée sans aucun incident, quelques heures avant d’assurer cette prestation, Booba a appris la déprogrammation de son concert Parisien. L’événement a officiellement été annulé par les organisateurs pour des “risques de sécurité nationale et dans le contexte de la triste commémoration du 11 septembre” afin de justifier cette décision de dernière minute.

Booba dédicace Sadek sous les huées des fans

De son côté l’ancien rappeur du groupe Lunatic a rapidement mis en causse son embrouille avec Sadek comme cause de cette annulation, un choix imposé par la société organisatrice du showcase qui a sans doute craint des possibles débordements causés par ce clash entre les deux rappeurs sur les réseaux sociaux. Dek-Sa avait affirmé en début de semaine que ce concert n’aura pas lieu et a ensuite réagi à cette déprogrammation en affirmant que son rival ne “chantera plus nulle part”.

“11 septembre, Sadek. Zemmour. Britney Spears ou le grand Schtroumpf” avait ironisé Booba sur Instagram avant d’annoncer une nouvelle date de showcase à Montpellier le samedi 18 septembre puis de mettre en ligne une vidéo de son passage à Toulouse. “Il est gentil. Force à Sadek. Faites du bruit pour Sadek“ lâche B2O dans cette séquence face aux huées de public pour vraisemblablement s’éviter une autre annulation à venir avant de poursuivre son concert. “Fier et honoré d’avoir pu reconnecter avec les fumiers!!! Internet c’est bien mais le contact et le terrain ça nous a manqué à tous!!! Merci à vous” a-t-il ajouté ne légende de la publication.