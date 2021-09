Gazo recalé d’un hôtel, il s’agace et gifle une fan

Gazo s’est excusé après avoir giflé par erreur une fan. La vidéo est rapidement devenue virale sur Internet ce dimanche. L’interprète du single “Daddy chocolat” avec Koba LaD a mis une petite baffe à une inconnue devant hôtel en Suisse après s’être fait recaler par un membre du service de sécurité de l’établissement, le rappeur a ensuite admis son erreur.

J’ai cru tu voulais ma chaîne !

Gazo est l’une des révélations rap de l’année en France notamment grâce au succès du single “Haine&Sex”, de sa dernière collaboration avec Koba LaD ainsi qu’avec carton de son album “Drill FR”. Dimanche dernier de passage en Suisse pour un concert, l’artiste a fait parler de lui suite à la diffusion d’une vidéo de sa rencontre avec une fan qui ne s’est pas passée comme prévue. Après s’être agacé d’avoir être refoulé à l’entrée d’un hôtel et d’être calmé par un membre de son entourage. Le boss de la drill en France s’est fait interpeller par une fan prendre une photo avec lui mais elle s’est faite repousser par un coup au visage.

Gazo présente des excuses

Le cousin de MHD a rapidement fait son mea culpa, il pensait qu’elle voulait le voler, il a publié une copie d’écran d’une discussion avec une jeune femme et le message : “Je me suis fait gronder. J’ai cru que c’était un OPPS, moi sorry !”. Gazo s’est en effet excusé auprès de la fan en expliquant l’avoir confondu avec un “hater”, “Me suis fait gronder par @CaliskanSevil1 j’ai cru tu voulais ma chaîne wlhhhh. Sorry” a-t-il encore précisé sur Twitter pour se faire pardonner de cette erreur et mettre fin à l’incident.