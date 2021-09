GLK réplique aux moqueries de Sadek pour le menacer, “Je suis pas Leto moi”

Sadek vient encore de se faire un ennemi de plus dans le rap game, GLK ne s’est pas démonté et n’a pas apprécié la dernière attaque le concernant. Après avoir clashé Leto, Niro et Booba avec qui l’embrouille perdure depuis plusieurs semaines et dont la tension est palpable, Dek-Sa s’en est pris à un nouvel artiste sur les réseaux en ciblant cette fois-ci l’auteur du single 93% avec Hornet La Frappe, Landy et DA Uzi. Celui-ci n’a pas hésité à répondre en le menaçant.

GLK prêt à en venir aux mains avec Sadek ?

Le jeune rappeur venant de Bobigny vient tout juste de dévoiler le clip de son nouveau morceau “BEP” produit par Zeg P dont la vidéo cumule plus de 500 000 visionnages sur Youtube. En plus de son actualité musicale GLK a été attaqué par Sadek sur Twitter suite à la sortie de ce dernier titre. Dek-Sa lui reproche de s’être inspiré d’un de ses singles avec un nom quasiment identique, la chanson “Bep Bep” paru au mois de juin 2018 sur son projet “Johnny de Janeiro”.

“Je sais pas quoi faire il est trop bas lui pour que je calcule , au fait il est où Gambi” a commenté Sadek sur Twitter avec plusieurs émojis mort de rire en reprenant le tweet d’un internaute avec le message “GLK quand il a entendu le son Bep bep de Sadek”. GLK a immédiatement répliqué dans la story de son compte Instagram pour demander au rappeur de Neuilly-Plaisance de venir le rencontrer en face à face. “Bah alors mon gros qu’est ce t’as … Pourtant, on est à 15 minutes” a-t-il posté avant d’ajouter “Je suis pas Leto moi !”.

Des membres de l’entourage de GLK ont également réagi en insultant Sadek et en regrettant l’avoir apprécié auparavant, “On t’aimais bien pourtant gros fils de pu*e”, “Gros F*P, tu vas voir si on est des influenceurs nous” peut-on lire sur le réseau social.