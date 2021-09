Booba nargue ouvertement Benash : « J’te dois combien ? »

Booba fait encore dans la provocation, cette fois-ci c’est au tour de Benash de prendre cher. En plein conflit avec Sadek qui vient d’annoncer vouloir mettre un terme au clash et ne plus répondre aux attaques, B2O a rapidement trouvé une autre cible avec l’ex membre du 40000 Gang anciennement signé sur son label 92i, ce dernier vient tout juste de créer son propre label.

C’est comme souvent sur le compte Instagram de La Piraterie que le DUC s’est lâché pour réagir à la récente annonce de son ancien compère du 92i qu’il avait invité sur le tube “Validé” en 2015 puis sur le single “Zer” avec Siboy pour son album “Nero Nemesis”. Benash vient en effet de présenter son nouveau label nommé “Glaive Music”. Cela n’a pas échappé à son ancien mentor qui l’avait aidé à se faire une place dans le rap à cette époque avant leur clash.

Booba n’a aucun respect envers Benash

“C’est avec Fierté et reconnaissance envers DIEU. Vous qui m’avez toujours soutenu. Que je vous annonce la création de mon label GLAIVE MUSIC. Nouvelle naissance. Nouvelle destinée” a fièrement déclaré Benash sur son profil Instagram tout en présentant le visuel de son label. Booba relayé une copie d’écran de cette publication pour lui adresser un message provocateur, “La musique c’est haram ne remercie pas Dieu ! On t’apprend rien au catéchisme ou quoi ? Et au fait je te dois combien ?”.

Booba fait référence aux propos de son ancien acolyte au moment de quitter le 92i lorsqu’il avait déploré le fait de devoir payer lui même ses séances en studio et de ne plus avoir le soutien de son ancien label tout en demandant de pouvoir récupérer son argent. “Je paye mes séances studio et je taff dans l’ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l’heure actuelle je suis tjrs chez 92i. Mais est-ce que mon 3ème album sortira sous 92i ? Ça je ne sais pas” avait-il expliqué. Une déclaration que B2O n’a pas oublié et n’a pas vraiment apprécié, il n’hésite pas à tacler Benash depuis son départ du 92i comme au mois d’août lorsqu’il s’était amusé à l’accuser d’avoir transmis un virus aux dauphins.