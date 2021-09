SCH insulte un individu sur scène après avoir été provoqué

Quand on cherche SCH, on le trouve ! Cet été le S a pu constater sa popularité auprès du public en enchainant les concerts et les showcases en faisant salles combles pour son retour sur scène. Malgré ce succès l’artiste a récemment eu un petit imprévu lors de l’une de ses performances pris à parti par une personne qui lui a ouvertement manqué de respect, ce qui a passablement agacé le rappeur originaire d’Aubagne.

SCH remet violemment un individu en place

Devenu l’un des des rappeurs français les plus appréciés du public ces derniers mois avec le succès phénoménal de “JVLIVS II“, l’album de rap français le plus vendu en 2021 ou encore son légendaire couplet sur “Bande Organisée” en 2020, SCH a attiré les foules sur scène depuis la reprise des concerts depuis le mois de juin. Proche de ses fans, il doit cependant faire à face parfois à des détracteurs.

Au début du mois d’août, SCH avait déjà remis en place un haineux à la sortie d’un showcase qui l’avait accusé de faire sa star. “Va ni*uer tes mort. Y a pas de stars là, fatigué oh” avait-il sèchement répondu avant de quitter les lieux. Cette fois-ci c’est en pleine prestation que le rappeur s’est fait interrompre par un individu en train de lui jeter des glaçons, “Celui qui jette des glaçons sa grand-mère, c’est une grosse pu*e” a-t-il lancé furieux pour mettre fin aux agissements de ce spectateur en s’adressant directement à lui. Le S a mis fin à l’incident qui heureusement n’a pas dégénéré et il pu reprendre tranquillement son concert dans la bonne humeur pour le plus grand plaisir de ses fans.

