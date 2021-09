Freeze Corleone dans les livres scolaires de philo et de droit

Incroyable : Freeze Corleone inspire les manuels scolaires

Il y a un an, peu après la sortie de son album “Le Menace Fantôme”, Freeze Corleone s’est retrouvé en pleine polémique suite aux accusations de la Licra à son encontre. L’association a accusé le rappeur d’antisémitisme, de complotisme, de faire l’apologie d’Hilter, du IIIème Reich et du terroriste Mollah Omar ainsi que de faire business de son obsession des juifs. Elle a interpellé les plateformes de streaming Youtube, Google Play Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music et Tidal pour tenter de le faire censurer. Aujourd’hui ce scandale a inspiré les livres scolaires.

L’année passé à la même époque, soutenue par ses compère, Freeze Corleone a subi les foudres de politiciens. Universal Music a même fin à sa collaboration avec le rappeur français suite à cette affaire pour stopper la distribution de la version physique du projet. Après plusieurs semaines, la polémique s’est éteint et cela n’a pas empêché le succès de l’album certifié disque de platine, l’album ne s’est pas fait censurer sur les plateformes d’écoutes en ligne. Ce scandale fait désormais l’objet d’études dans les écoles au niveau des cours de Philosophie et de Droit au sujet de la liberté d’expression.

En effet le média Kultur a publié sur Twitter d’une capture d’écran d’un internaute au sujet d’un devoir consacré à Freeze Corleone. L’exercice reprend un tweet daté du mois septembre 2020 du ministre de l’intérieur qui demande de traiter au plus vite des recours juridiques afin de poursuivre le rappeur accusé de faire l’apologie du nazisme et de l’antisémitisme dans ses morceaux, un devoir ayant comme but d’étudier le débat sur la liberté d’expression. Dans une seconde publication un internaute a relayé un passage d’un cours de droit avec le message de la Licra pour dénoncer les paroles des titres de l’artiste du 667 ainsi qu’un tweet de Gérald Darmanin sur cette affaire.