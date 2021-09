Rohff et Gims préparent du lourd, ça devrait envoyer des punchlines !

Rohff et Gims, ça s’annonce comme l’un des gros featurings inédits de cette année ! La collaboration inédite entre les deux poids lourds du rap français est annoncée depuis le mois d’avril dernier mais depuis ils n’ont donné aucune nouvelle sur ce titre en commun qui devrait figurer sur le prochain album d’Housni programmé pour cette fin d’année intitulé “Grand Monsieur”.

A lire également : Gims annonce une très bonne nouvelle sur la Sexion D’Assaut

La connexion Gims/Rohff se concrétise enfin !

Cette connexion au sommet totalement inédite vient enfin d’être enregistrée comme l’atteste une récente story de Rohff dans laquelle il est en studio d’enregistrement avec Gims. Le rappeur du 94 a récemment confirmé sur ses réseaux qu’il prépare son nouvel opus sans donner plus de précisions sur une possible date de sortie. La parution du premier extrait ne devrait visiblement plus tarder tout comme le featuring avec le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Ça va envoyer des punchlines dans tous les sens

L’extrait vidéo ne donne pas d’indication sur le style de ce single. Rohff et Gims sont tous les deux très polyvalents, cela pourrait être un titre chanté tout comme un morceau dans lequel ils kickent tous les deux même si Meugui a déclaré après son featuring avec Nekfeu en début d’année ne plus vouloir faire de “rap” pour atteindre un public plus large avec des gros tubes, il pourrait bien revenir sur ses paroles le temps d’un couplet pour cette collaboration.