Sadek veut la mort de Booba et lâche un titre clash très sale

Sadek envoie un morceau clash destiné à B2O

Ce diss-track de Sadek risque encore d’aggraver un peu plus la situation avec Booba. Après s’être rétracté sur le choix de sortir un titre clash intitulé “Elie-Zabeth” contre nouvel ennemi et avoir annoncé la fin de leur embrouille, Dek-Sa est finalement revenu en arrière et vient de dévoiler sur son compte Instagram le single “Lettre à Élise” dans lequel il s’en prend à Kopp.

Après les tacles sur les réseaux sociaux, Sadek s’est lancé aux attaques en musique contre Booba avec la publication d’un disstrack produit par Symphony Dreams qui n’est pas disponible pour le moment sur les plateformes de streaming.

Je veux ta mort !

Dans cette vidéo publiée sur Instagram, le rappeur de Neuilly-Plaisance s’affiche au volant d’une voiture en train d’allumer une cigarette en train de reprendre les paroles de son nouveau titre, “Je te coupe, je te crève un œil, on peut enfin dire que t’es un pirate” peut-on notamment entendre. “Lettre à élise @symphony.dreams Message à mon infographiste, tu peux parler au mur dorénavant” a-t-il ajouté en légende de la séquence ainsi que “Pu*ain vous redoublez d’efforts la piraterie attention de pas tomber à l’eau” dans les commentaires.

Peu avant la mise en ligne de cette vidéo, Booba a accepté de monter sur le ring pour affronter Sadek dans l’octogone à la condition que ce dernier maigrisse en perdant 40Kg, l’artiste originaire du 93 a validé le défi. Le DUC a ensuite posté sur son compte Twitter une capture d’écran de sa conversation privée avec Sadek qui déclare “Vous allez tous payer, tu verras mets pas en story si t’es un homme. Ca t’as pas suffit de pas chanter tu veux mourir en fait. Moi je joue pas, je veux ta mort la vraie”. “Tu vas me faire tuer El Chapp ? T’es vraiment un grand caïd, je pensais pas en fait! Tu sais t’as pas besoin de me prévenir. Fais” a répondu B2O. “Il est pas content il aime pas la salade Bourguiba” a mis légende de la publication Kopp pour se moquer de l’avertissement de Dek-Sa.

Il est pas content il aime pas la salade Bourguiba!! 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/3wH3lvWSXV — Booba (@booba) September 14, 2021