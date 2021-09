PNL millionnaire avec Dans la légende qui fête ses 5 ans

Le million de ventes dans le monde pour PNL

Avec plus 1 000 000 de ventes dans le monde, PNL s’est offert son premier million de ventes avec l’album “Dans la légende” qui fête aujourd’hui les 5 ans de sa sortie dans les bacs. Le 16 septembre 2016, Ademo et NOS ont marqué l’histoire du rap en France avec la parution de ce projet en totale indépendance devenu un rapidement un énorme succès commercial ainsi qu’un classique du rap pour des nombreux auditeurs et plusieurs spécialistes.

Après “Le Monde Chico” sorti en 2015, le projet “Dans la légende” est le deuxième album studio du duo des deux frères Tarik et Nabil Andrieu paru il y a 5 ans sous le label Que La Famille Records. En une semaine seulement l’album obtient la certification de disque d’or avec un peu plus de 78 000 ventes, il réalise à l’époque le meilleur démarrage de l’année et bat le record en France du projet le plus streamé en 24 heures sur Spotify.

Un des plus grands albums du rap français

Tous les titres de l’album sont certifiés avec notamment 7 singles de platine et 7 singles de diamant pour “DA“, “Naha“, “Dans la légende”, “J’suis QLF”, “Bené“, “Onizuka” et “Jusqu’au dernier gramme“. Le clip du morceau DA totalise le chiffre impressionnant de plus de 160 millions de vues sur Youtube et la trilogie des clips Naha, Onizuka et Bené sous forme de court métrage avait marqué les esprits à sa sortie il y a 4 ans.

Dès le début du mois d’octobre 2016, l’opus est certifié disque de platine puis triple disque de platine avant la fin de la même année, il obtient la certification de disque de diamant au mois de mai 2017. Aujourd’hui le projet s’est écoulé en France à plus de 940 000 exemplaires et s’approche du double disque de diamant. A l’international l’opus cumule plus de 1 000 000 de copies vendues, il figure aussi dans le Top 10 album rap français le plus vendu de tous les temps.