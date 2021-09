Rohff adresse un message fort aux fans et annonce un album épique

Les choses se précisent pour la sortie du nouvel album de Rohff. Gims vient tout juste de s’afficher en studio d’enregistrement avec Housni pour préparer leur collaboration inédite qui devrait figurer sur le prochain opus du rappeur du 94 dont la préparation avance et sa sortie ne devrait plus tarder désormais.

Rohff fait une annonce épique !

En effet Rohff vient d’adresser un message à ses fans pour donner des nouvelles de son nouvel opus. Cela fait presque trois ans que son dernier en date Surnaturel est sorti et le public s’impatiente de découvrir son prochain projet nommé “Grand Monsieur“. Il a donc décidé de s’adresser directement à ses fidèles supporters pour les rassurer face à son silence sur l’avancement de ses prochains morceaux et pour annoncer que l’album s’annonce épique.

“Ma team, mes supporters et supportrices de toujours, mes soldats à la muerté je ne vous ai pas oublié. Au contraire, je fais le taff pour vous. Vous méritez un album épic ! Vous êtes les meilleurs et je suis très fier de vous avoir à mes côté. Vous allez pas tarder à entendre parler de moi de partout. Dormez tranquille c’est cuit ! Que pour les vrais. On se sait ! #GrandMonsieur A bientôt” a déclaré Rohff dans une story de son compte Instagram, le premier extrait devrait donc sortir prochainement.