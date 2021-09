Messi : la scène géniale de ses enfants à l’écoute du dernier titre de MHD

Quand les enfants de Lionel Messi s’ambiancent sur le nouveau single de MHD cela donne lieu à une séquence insolite absolument géniale. Le succès est total pour le dernier freestyle du Prince de l’Afro Trap intitulé “BZRP Music Sessions #44” en collaboration avec Bizarrap, un DJ originaire de Ramos Mejía, en Argentine.

Ce jeudi, vêtu d’un maillot Parisien, MHD a présenté dans une vidéo d’un peu plus de 3 minutes son featuring avec Bizarrap dans lequel il dédicace Lionel Messi fraichement transféré au PSG et très rapidement le rappeur a mis le feu à la toile. En seulement 1 jour d’exploitation le titre totalise déjà 4,5 millions de visionnages sur Youtube et 3,5 millions de vues sur Instagram. Le single vient également de sortir sur les plateformes de streaming et ne devrait pas manquer de faire son entrée dans le Top 50 des Singles les plus écoutés.

Les enfants de Messi s’ambiancent à fond sur du MHD

Le roi de l’Afro Trap s’est aussi offert un énorme coup de publicité suite à la validation de son freestyle par Lionel Messi en personne sur Instagram, suivi par plus de 265 millions d’abonnés sur le réseau social, visiblement bien intégré dans son nouveau pays l’attaquant Parisien a félicité MHD pour son morceau dans les commentaires de la publication et le remercier de son hommage.

La Pulga a tellement apprécié la chanson qu’il a décidé de la faire écouter à ses enfants après s’être récemment installé en région Parisienne. Il a filmé la séquence pour la diffuser dans une story, sur les images les enfants de Léo ont validé le titre et se sont ambiancés sur les paroles de MHD qui a ensuite relayé la scène sur son compte.