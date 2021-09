Uno : “Il est absolument interdit d’enchainer les +2” affirme un employé de Mattel

L’interview va rendre fou furieux les fans du célèbre jeu de cartes Uno. Un employé de chez Mattel a accordé une interview au média Konbini pour expliquer les règles officielles du jeu et il a affirmé que les ni les +2, ni les +4 ne peuvent s’additionner de quoi semer la zizanie auprès des joueurs qui sont nombreux à réagir sur Twitter pour exprimer une certaine déception suite à cette révélation.

Yannick travaille le fabricant du jeu Uno depuis plusieurs années et dans un entretien avec Konbini, il a dévoilé la version des vraies règles du jeu. Des règles qui font souvent débat auprès des joueurs comme le fait de cumuler les +2 et les +4 pour les additionner. “L’utilisation des +2. Ils ne sont absolument pas cumulables. En somme, lorsque l’on reçoit un +2, il est impossible de renchérir avec un autre +2. On pioche simplement deux cartes, et on passe son tour.” explique-t-il à ce sujet. En 2019, le community manager de Mattel avait fait une telle affirmation.

Terminés les +6 ou +8

Cette règle s’applique également pour les +4 mais avec une différence. Le joueur peut uniquement poser cette carte s’il n’a pas la couleur demandée, s’il bluffe et qu’une l’autre joueur le remarque c’est à lui de prendre les 4 cartes mais s’il fait erreur celui-ci doit ramasser 2 cartes supplémentaires. soit 6 cartes au total. Yannick a également précisé que de finir une partie avec une carte spéciale comme un +4 ou changement de couleur par exemple est autorisée.

Cumuler deux cartes en même temps même si elles sont identiques est interdit selon les règles détaillées par Yannick. Il est aussi impossible de passer outre une carte interdiction de jouer, le joueur est obligé de passer son tour même s’il possède une carte similaire. Des explications qui n’ont pas convaincus les joueurs, les Twittos préfèrent garder des autres règles notamment celle du cumule des +2 ou des +4, le nom d’employé de la marque de jeu s’est même retrouvé en Top Tweet France après-midi face à la gronde des joueurs.