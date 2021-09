Kaaris chante Kalash avec le couplet de Booba, B2O le termine directement

Kaaris et Booba n’ont jamais été aussi proche d’une réconciliation. Après B2O, c’est au tour de Riska de faire un geste envers son ennemi pour peut être enfin faire la paix après des années de conflit comme le laisse espérer son récent geste sur scène à l’occasion d’un showcase.

Il y a quelques jours Booba a surpris tout le monde en invitant Kaaris à venir le rejoindre pour un concert en région Parisienne afin d’interpréter en live le titre “Kalash”. Ce showcase finalement annulé, Riska n’avait jamais répondu. B2O a tout de même repris ce classique face à son public lors d’un autre showcase avec une dédicace au rappeur Sevranais devant ses fans en demandant de faire “du bruit pour Kaaris”. Un geste d’apaisement étonnant dans cette embrouille alors qu’il relance constamment le clash sur les réseaux sociaux depuis ces derniers mois et l’annulation du combat dans l’octogone.

Kaaris chante Kalash, Booba le démonte !

En 2012, avant toutes les querelles, les deux rappeurs français étaient encore proches et avaient offert au public le classique “Kalash”. Une époque de laquelle Booba et Kaaris sont nostalgiques comme l’atteste les récents showcases de Kopp mais aussi du Dozo. En effet ce dernier de passage ce vendredi soir au Wanderlust dans le 13ème arrondissement de Paris pour un showcase à également repris sur scène le single extrait de l’album Futur du Duc et tout comme lui, il a demandé au public présent de faire du bruit dans la salle pour son ancien compère avant de laisser le passage de son couplet.

La possibilité d’un réconciliation entre les deux artistes a rapidement enflammé les fans de rap français mais malheureusement Booba a rapidement réduit à néant les espoirs. Il a partagé un article avec le texte “Pour la première fois depuis des années Kaaris a interprété Kalash en live, hier soir !” avec le message très clair “Tu vois fiston, tu joues un son à Papa de 2021 et ça fait plus de bruit que toute ta carrière” tout en le mentionnant.

🚨KAARIS a interprété le morceau « Kalash » en live, hier soir, en laissant le refrain de Booba ! Une première depuis des années. pic.twitter.com/n3EXlbCxUr — Kultur (@Kulturlesite_) September 18, 2021