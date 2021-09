Lacrim en mode Gomorra à la Scampia, le quartier le plus meurtrier d’Europe

Comme PNL et SCH, Lacrim s’est rendu dans la banlieue la plus meurtrière d’Europe pour tourner les images de son prochain clip “L’Immortale”. Pour ce nouveau morceau, El Tigre s’est inspiré du film du même nom sur la vie de Ciro di Marzio, un long métrage sorti en 2019 dérivé de la série Gomorra dont la cinquième et ultime saison est attendue pour cette fin d’année sur la chaine cryptée Canal Plus.

Lacrim dans la banlieue la plus dangereuse d’Europe !

Il y a quelques jours Lacrim a posté plusieurs images dans sa story de son passage à La Scampia situé au nord-est de Naples, considéré comme le quartier le plus meurtrier de tout l’Europe, le rappeur n’a visiblement pas eu de crainte de s’y rendre pour réaliser son nouveau clip. Cette banlieue a inspiré PNL en 2015 pour le clip “Le monde ou rien” (127 millions de vues sur Youtube) extrait de l’album “Le Monde Chico” et SCH la même année avec le visuel du single “Gomorra” (41 millions de visionnages) issu de la mixtape “A7“.

Le titre “L’Immortale” sera disponible le 22 septembre prochain. En attendant cette première vidéo fait monter le pression avec quelques images du clip. Un figurant du tournage, habitant La Scampia déclare dans cette courte séquence, “Frère ici de la France à la Scampia, il n’y a que Lacrim qui peut venir. Lacrim c’est mon frère. Personne d’autre ne rentre ici, seulement Lacrim rentre à la Scampia, Vele, point !”. Sur les images Lacrim apparait en compagnie des habitants du quartier vêtu d’un maillot de football de l’équipe de Naples, il y est accueilli comme l’un des leurs.