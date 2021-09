Ça chauffe entre Booba et Dam16 ! Un face à face est programmé

Booba et Dam16 se fixent un rendez vous !

Au mois de septembre 2015, Booba et Dam16 ont secoué le rap français avec une altercation historique. Le deux rappeurs français s’étaient affrontés à coups de ceinture à Boulogne-Billancourt suite à leur clash sur les réseaux sociaux afin de régler des vieilles querelles. Le clash vient d’être relancé par les deux artistes ce weekend sur Instagram en raison de la présence du Duc de Boulogne à Paris.

Booba vient d’être interpellé sur Instagram par le message d’un de ses anciens rivaux, Dam16. B2O a repris une photo d’une story de son ennemi en compagnie de Rohff en direct de Boulogne Billancourt avec le message “J’habite à 3 minutes vous connaissez l’adresse en bas. Vous me trouverez pas devant les collèges les gars, j’suis pas La Fouine”. Dam16 a ensuite répondu, “Si regarder juste le match de foot du fils d’Housni en déplacement au stade Billancourt te met dans cet état d’insécurité ben pu*ain va faire une main courante pendant que t’y est au lieu de nous mêler à ta paranoïa de potentiel victime qui veut se rassurer zarma” en ajoutant le hashtag “suspicion de pookie”.

“Viens on s’enferme avant que tu décolles”

Dam16 s’en est ensuite pris à Booba pour proposer une rencontre afin de régler leur différend et en découdre. “Mais qu’est ce qu’on s’en cogne de ta fausse vie de koufar malade et de tes shows annulés de victime potentiel” a-t-il déclaré avant d’ajouter “Viens on s’enferme avant que tu décolles chez Charlie toi et moi sans BFM et la police des polices. STP prouve que tu as des coui**es comme tes transe*uels. Allez courage grande folle.”.

L’échange s’est conclu avec un rendez vous ce dimanche à 16h, validé par les deux rappeurs. Booba est aussi revenu sur sa blessure à la tête suite à la bagarre entre eux en 2015, “C’est tout c’que t’as pu faire le dernière fois malgré tes 2m05 te prends pas pour Jon Jones redescend” a-t-il commenté en postant une photo de son crâne après cette confrontation il y a 6 ans. Reste à voir s’ils vont tenir parole.