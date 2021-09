Dam16 a attendu Booba pour se battre, la police a débarqué à sa place

B2O n’est pas venu au tête-à-tête avec Dam16

Dam16 voulait en découdre avec Booba mais B2O n’est pas venu au rendez vous fixé. En attendant son passage ce soir dans l’émission Touche Pas A Mon Poste de Cyril Hanouna pour s’exprimer notamment sur son clash avec Sadek et annoncé sa date de concert événement au Stade de France l’année prochaine, B2O a été interpellé par un ancien ennemi le weekend qui voulait en venir aux mais avec lui mais la rencontre n’a pas eu lieu.

Rivaux de longue date et déjà opposés au cours d’une bagarre à coups de ceintures il y a quelques années, Booba et Dam16 se sont chauffés sur les réseaux. Après avoir piqué la semaine dernière Sadek, Gims sur sa dernière campagne de publicité et Kaaris sur une possible réconciliation avant de le clasher, Kopp a eu échange tendu avec le rappeur proche de Rohff, c’est d’ailleurs suite à la publication d’une photo avec ce dernier sur Instagram à Boulogne Billancourt que tout a commencé.

Dam16 n’a pas apprécié l’absence de B2O

Le rappeur originaire comme B2O du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt a donné rendez vous à son rival ce dimanche après-midi à 16h après des échanges virulents sur Instagram par publications interposés. Booba s’est même amusé a posté une photo des blessures de la bagarre entre eux en 2015 pour le provoquer. Dam16 s’est donc rendu sur place hier à l’heure fixée mais il n’a pas que constater l’absence de l’ancien membre du groupe Lunatic et la présence d’un attroupement de policiers.

“Alors tu donnes un rendez vous national et tu viens ? Tu t’refroidi ? Tu vois tes transe*uels on plus de coui**les que toi guelek le badboy de BFM. T’as pas d’quartier personne risquera sa vie pour un vieux koufar malade heureusement t’es pas assumé Ta seule équipe c’est le chmidts et maitre Lebras vieille folle va. Bluffeur professionnel, Fin du game me parler plus de cet individu.” a déclaré Dam16 déçu que Booba ne se soit pas présenté au rendez-vous, des vidéos ont montré également la présence des plusieurs policiers sur le lieu de la rencontre dans l’après midi de dimanche. Il a ensuite relayé une ancienne photo de lui aux côtés de B2O avec le message “Ca c’était avant… Quand Ibrahim était encore là allah y hahmou”.