TPMP : Une chroniqueuse chauffe Booba en direct

“Il est sublime”, Isabelle Morini-Bosc a ouvertement dragué Booba dans TPMP. Séduite par la carrure de l’invité de Cyril Hanouna hier soir, la chroniqueuse ne s’est pas gênée de draguer ouvertement l’interprète du single “Variant” en direct sur le plateau de l’émission de quoi donner lieu à une séquence assez insolite entre eux.

Isabelle Morini-Bosc drague Booba dans TPMP !

Entre ses nombreux clashs, Booba s’est offert un coup de promo ce lundi à l’occasion de l’annonce de son concert aux Stade de France avec un passage chez son ami Cyril Hanouna dans l’émission Touche Pas A Mon Poste pour faire la promotion de cette événement et parler de son actualité du moment. Avant de s’exprimer sur PNL, Kaaris ou encore Damso, il a notamment tapé dans l’œil d’une chroniqueuse et n’a pas tari d’éloges envers lui. Elle a même suggéré au rappeur français d’ôter sa casquette pour afficher son visage et ne pas en cacher une partie mais le DUC est resté indifférent à cette proposition prise avec humour.

“Pourquoi quand on a une tête aussi belle, on fout une casquette dessus ?”, a commencé à commenter Isabelle Morini-Bosc face à un Cyril Hanouna mort de rire tout comme le public présent sur le plateau télévisé avant de poursuivre “Il a une tête sublime ! Pour une dessinatrice, il a la tête des statues au Musée d’Orsay”. “Depuis tout à l’heure, elle me parle de ma tête ! Elle a dit qu’elle attend que je sois empaillé pour venir me voir au musée” a réagi B2O un peu surpris de ce compliment. L’animateur a ensuite mis à la séquence en expliquant que cette soudaine prise de parole de la chroniqueuse n’était pas programmée, la suite de l’émission s’est ensuite poursuivi sans aucun incident.