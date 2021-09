Amber Rose célibataire, elle jubile de retrouver sa vie de pétasse

Amber Rose, l’ex de plusieurs rappeurs américains compte bien vivre à fond sa vie de célibataire. Agée de 37 ans, l’ancienne compagne de Wiz Khalifa avec qui elle était mariée avant de divorcer en 2014 en raisons des relations extra-conjugales du rappeur est à nouveau libre et a décidé de le faire vivement savoir.

L’ex compagne de Kanye West, 21 Savage ou encore French Montana était en couple avec Alexander Edwards depuis 2018 et elle a eu en 2019 son deuxième enfant nommé Slash Electric avec le dirigeant du label de la maison de disques Universal.

Son mari l’a trompé avec une douzaine d’autres femmes

Amber Rose vient d’annoncer sa séparation avec son conjoint et a profité de l’occasion pour célébrer l’événement. Elle est célibataire depuis cet été et accuse son ex de l’avoir trompé à plusieurs reprises avec pas moins de 12 femmes.

“J’en ai marre d’être mentalement et émotionnellement abusée par des personnes que j’aime. J’ai souffert en silence pendant longtemps, et je n’en peux plus. Je n’ai été que l’ombre de moi-même mais, dorénavant, je refuse de me laisser encore blesser par qui que ce soit.” avait-elle déclaré à ce sujet il y a quelques semaines dans une story Instagram avant de poursuivre. “Je n’en peux plus d’être trompée et embarrassée en coulisses. Toutes ces clochardes, les 12, celles que je connais, il y en a probablement plus. vous pouvez l’avoir ! Vous saviez toutes qu’il était en couple et qu’il a un enfant. J’ai vu les textos et messages privés” s’est-elle agacée.

Pour marquer son retour au célibat, Amber Rose s’est affichée plus sexy que jamais en bikini sur son compte Instagram suivi par plus de 20 millions d’abonnés avec la légende très explicite, “Quand tu peux enfin respirer à nouveau l’air de la “vie de pétasse”” au plus grand bonheur de ses fans cumulant des milliers de likes sur le réseau social.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber Rose (@amberrose)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber Rose (@amberrose)

le tout au plus grna dobnheur de sesndas