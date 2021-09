Booba dézingue Franck Gastambide et Brahim Bouhlel toujours en prison

Booba provoque Franck Gastambide sur Brahim Bouhlel incarcéré

Booba vient d’adresser un gros tacle à Franck Gastambide et Brahim Bouhlel avant la diffusion de la saison 2 de Validé. Le Duc de Boulogne n’a pas oublié la polémique du début d’année suite à la publication d’une vidéo de l’acteur révélé dans la série dans laquelle il manque de respect au peuple Marocain. La scène a fait scandale au Maroc et l’humoriste a écopé d’une peine de plusieurs mois de prison ferme.

Connu également pour ses vidéos humoristiques, celui qui interprète le rôle de “Chinois” dans la série Validé a été condamné au mois d’avril dernier à 8 mois de prison ferme par la justice Marocaine. De passage au Maroc, dans un restaurant de Marrakech Bouhlel Brahim s’est filmé en compagnie de Hedi Bouchenafa et du snapchatteur Zbarbooking face à des enfants Marocains en se moquant d’eux ouvertement. La scène a choqué des nombreux rappeurs qui n’ont pas hésité à s’exprimer pour s’en prendre à l’acteur notamment Booba, ce dernier s’en était déjà pris à la série Validé et à Franck Gastambide à plusieurs reprises auparavant.

B2O commente la sortie de Validé saison 2

Plusieurs personnalités s’étaient insurgées à l’époque face à cette vidéo et cette mauvaise blague malgré des excuses de la part Brahim Bouhlel, il écopé d’une lourde peine pour la diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement et détournement de mineur. Booba s’est également mêlé de cette affaire qu’il a largement commenté sur les réseaux et vient encore d’en ajouter une couche suite à l’annonce de la date de sortie de la deuxième saison de Validé.

“Quand t’as insulté les enfants du Maroc de fils de pu*es. Que t’as pris 8 mois ferme. Que personne ne t’as soutenu, que ta série éclatée dans l’mur va sortir et que t’attends toujours un mandat de Franckie” a balancé Booba sur Twitter. Le rappeur a posté avec son message une photo de l’affiche promotionnelle de cette saison 2 sur laquelle figure Brahim Bouhlel toujours incarcéré. Il a ajouté le hashtag “#vasyFranckie” à l’encontre de Franck Gastambide pour lui reprocher de pas avoir soutenu l’acteur dans cette affaire et critiquer la série Validé.