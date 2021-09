Dam16 accuse Booba de ne pas assumer ses paroles, B2O réplique

Dam16 à Booba “Tu t’es chié dessus ! “

De passage en France pour faire la promotion de son concert au Stade de France et assurer quelques showcases, Booba s’est attiré les foudres de Dam16 depuis la semaine dernière. L’ancien rival de B2O a tenté d’organiser une rencontre entre eux dans le quartier du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt mais ce dernier n’est pas venu. Le rappeur proche de Rohff a constaté la présence de plusieurs agents de policiers sur place à ce rendez vous.

Le week-end dernier, Booba s’est amusé d’une photo de Rohff et de Dam16 dans le 92 avant de fixer un rendez-vous à ce dernier dimanche à 16h dans le quartier de Boulogne-Billancourt sauf qu’il ne s’est jamais présenté. Celui qui a volé la ceinture Gucci de B2O lors de leur altercation en 2015 s’est ensuite agacé de l’absence de l’interprète du titre Boulbi. “Alors tu donnes un rendez-vous national et tu ne viens pas ? Tu t’es refroidi” a-t-il déploré sur son compte Instagram avant de dire qu’il ne va plus parler de ce clash mais il a tout de même relancer leur différend pour faire parte de son énervement.

Tu sais où me trouver répond B2O

Dam16 s’est expliqué sur sa présence dans un ancien clip de Booba dans une story. “Oui j’avais 20 ans dans ton vieux clip. J’étais là que pour Brams, Allah y rahmo. On a suivi le grand du tieks et t’as fui son enterrement pour un showcase. On a grandi, on s’en fou de toi, la street te respectera jamais, t’es cuit Mr le badboy de BFM.” a-t-expliqué. Il a ensuite accusé Kopp de lancer des invitations pour remplir le Stade de France et d’avoir “étouffé” ce face à face manqué avec son passage dans TPMP ce lundi. “T’as dû annoncer à l’improviste un stade de France pour encore étouffer ton rdv national d’hier pas assumé tu t’es chié dessus hein. PS : prépare encore 65k invites t’intéresses personne.” a-t-il déclaré.

Booba a répliqué en se moquant de Dam16 sur le fait qu’il vivrait encore chez sa mère, “Remonte le pain à ta maman c’est annulé la bagarre à TCBoxStudio ce soir y a TPMP” a-t-il répondu avec des émojis mort de rire. B2O a poursuivi avec une photo de son rival et le message, “Avec ta longue tête la arrête ton cinéma. T’es une nounou pas plus. T’as 34 ans chez la maman tieks, tu joues le mec des cartels rigolo. On t’as pas mis dans Autopsie parce que tu sais pas rapper. Brams, il a jeté tes cd’s à la poubelle du coup t’as basculé chez l’ennemis sale victime. Tu sais où me trouver arrête ton cinéma grand co* tu fais pitié”.

Dam16 a ensuite conclu l’échange en affirmant ne plus habiter chez sa mère et qu’il ne parlera plus de Kopp. Ce clash semble donc désormais de l’histoire ancienne.