Booba attaque Gims, “T’es éclaté” et compare Demdem à Vincent Mc Doom

B2O reproche à Gims de s’inventer une vie de riche

Il y a quelques jours Booba a affirmé dans des stories Instagram que Gims et sa compagne DemDem sont fauchés et que le couple fait semblant d’être riche. C’est suite à la collaboration de Meugui avec la maque de smartphone OPPO que Kopp s’est lâché sur le rappeur de la Sexion D’Assaut et il vient encore de récidiver au sujet des nombreux voyages dans un jet privé de ce dernier.

“Gims allez un petit peu de promo vu que tu peux rien faire seul… obligé de feater avec le moyen orient pour tenter de scorer… association avec Vitaa vraiment ? ça t’apprendra à prier à l’envers t’es fini, personne t’écoute. A aucun feu rouge… Nous on va enchainer là” a récemment balancé Booba contre Gims sur sa collaboration avec Vitaa avant de poursuivre. “J’ai accepté car c’était la hess. J’avais tout essayé, les canettes, les chichis, les beignets, les albums 100% rap sans rap. On a même loué villa DemDem pour une émission de téléréaliteeyyy car elle sait accueillir. Mais rien ne marcheeyyy. On prenait des photos de le jet priveeyyy au sol mais on le voyait jamais décolleyyy, c’était pour bluffeeyyy. Ca devient vraiment compliqueeyyy. Heureusement que le Roi nous protegeeyyy sinon c’était le couleeyyy” a-t-il commenté dans une autre story en imitant Gims.

Demdem et Vincent Mc Doom, la même personne pour Booba

Booba affirme notamment que Gims n’est pas aussi riche qu’il le prétend dans ses publications sur les réseaux sociaux. “C’est le piqueeyyy, ça marche à chaque fois. Tu peux faire le tour du monde en jet ça changera par le fait que t’es fini et que Damba à 0,00. C’est sympa les petites broderies perso. Maintenant fais une vidéo dans les airs avec le journal la date d’aujourd’hui et ça changera quand même pas le fair que t’es éclaté dans l’abribus. Force” a lâché B2O dans une nouvelle story avec une photo de l’interprète du tube “Bella” sur une piste d’avion pour prendre un jet privé.

Le DUC n’en est pas resté là, il a ensuite ciblé Demdem. Il a posté une ancienne de la femme de Gims pour ensuite comparer le cliché à une photo de Vincent Mc Doom pour affirmer que c’est la même personne en raison d’une certaine ressemblance entre eux. L’artiste de la Sexion D’Assaut n’a pas été touché par les provocations de B2O et n’a fait aucun commentaire.

