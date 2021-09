Booba se moque de Franck Gastambide et Rohff réunis sur scène

Booba critique la prestation de Franck Gastambide et Rohff

Rohff et Franck Gastambide se sont retrouvés à la diffusion en avant de première de la saison 2 de Validé ce qui n’a pas manqué de faire réagir Booba. En attendant le 11 octobre pour découvrir la suite de la série sur l’univers rap français diffusée par Canal +, la presse a pu découvrir la présentation de cette saison en exclusivité ce jeudi soir à l’Olympia avec tous les acteurs et figurants, Housni a notamment fait sensation.

Lors de cette cérémonie avec tous les acteurs présents au casting de cette seconde saison et dont la bande originale sortira le même jour que la série avec Soolking, Alonzo, Sam’s, Naps, Bosh, Gazo, YL, Kofs, Laeti, Da Uzi, Le Rat Luciano, Rimkus, Elams, Dadinho, Keblack ou encore Rohff, c’est ce dernier qui s’est fait remarquer hier soir. En effet, le rappeur du 94 a débarqué en plein dans le public avec le micro pour interpréter ses clashs avec Franck Gastambide et mettre le feu devant un public comblé. Cette séquence n’a pas convaincu Booba et il s’en est pris à eux pour se moquer de leur performance.

B2O ressort des dossiers sur Housni !

“Un vrai showman avec Gaston qui fait les backs” a tout d’abord commenté Booba en postant sur Instagram un extrait vidéo de Franck Gastambide et Rohff sur scène avant d’ajouter “L’inconnu du SNEP meskin y peut chanter que ‘En mode’. C’est le feu en tout cas”. Il a ensuite ressorti des anciens dossiers avec un extrait d’un ancien concert de Housni à Alger devant seulement 13 personnes puis un montage de son rival tout seul sur une ile déserte en train de compter les jours.

Ce n’est pas tout, B2O a également ajouté une couche contre le réalisateur de la série Validé qu’il avait déjà pris à partie cette semaine. “Y m’a mis une Fatouah chez Canal + ce fumier. J’allais prendre 150K pour une apparition dans le film de Kad!!! J’aurai pu envoyer un mandat à ton gars. La roue tourne Franckie” a tweeté Booba en publiant une photo de Franck Gastambide et en référence au scandale Brahim Bouhlel toujours emprisonné au Maroc. Le rappeur du 94 et le réalisateur ont ignoré les messages de Kopp pour se concentrer sur la promotion de la série et relayer les images de cette soirée visiblement très réussie.