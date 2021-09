Leto : les ventes de 17%, plus gros démarrage de sa carrière

Le point sur les chiffres et le détail, on a tous les chiffres !

L’album de Leto « 17% » comptabilise au total « 15 275 » ventes en première semaine, c’est le meilleur démarrage de sa carrière en solo pour le rappeur du groupe PSO Thug.

Alors qu’il semait le doute autour d’un troisième épisode de TRAP$TAR, c’est finalement avec son nouvel album « 17% » que Leto a signer un retour en puissance le 17 Septembre 2021. Après le succès de son dernier album ‘100 Visages’ certifié disque d’or avec plus de 50 ventes, et des nombreuses collaborations qui l’ont hissé à la position de featuring « most wanted », on retrouve un Leto au sommet de son art avec ce nouvel opus.

En une semaine d’exploitation, il a écoulé 15 275 exemplaires de cet album dont 14 356 ventes en streaming, 841 pour la version physique et 78 ventes en téléchargement. Leto entre à la seconde place du Top Albums de la semaine dernière Florent Pagny premier avec son album “L’avenir”. Le volume 1 de TRAP$TAR a réalisé un score de 3 353 ventes puis le second volet 4 481 ventes et enfin 100 Visages s’est écoulé à 13 631 ventes, le rappeur français réalise donc une belle évolution avec le meilleur démarrage de sa carrière et remercié son public sur Twitter avec le message “Merci pour tout la famille changez pas c’est Fort”.

