Booba blacklisté par Canal+ ? La chaîne cryptée s’explique

L’étonnant échange entre Booba et Canal+

Fidèle à ses habitudes, Booba vient de pousser un coup de gueule pour exprimer son mécontentement. Ces derniers jours c’est Franck Gastambide qui en a fait les frais suite à l’annonce de la diffusion prochaine de la saison 2 de Validé, l’occasion pour B2O de dénoncer un boycott à son encontre de la part de Canal+ qui produit la série du réalisateur français.

“Cher Duc, vous êtes mal informé, pas de piraterie chez nous” avec un émoji clin d’œil a répondu Canal+ à la déclaration de Booba avant de faire une proposition de collaboration pour une nouvelle campagne humoristique sous le format “Des Codes” dans laquelle des personnalité tentent d’avoir des codes pour se connecter à un compte Canal+. “Chauds pour un remake de notre pub des codes” peut-on lire dans la suite de la réponse le tout en mentionnant le compte de B2O et Franck Gastambide.

Booba rassuré par la chaîne cryptée

La chaîne cryptée a en effet réagi avec humour à l’accusation du rappeur. “Y m’a mis une Fatouah chez Canal + ce fumier. J’allais prendre 150.000 euros pour une apparition dans le film de Kad” s’est-il agacé sur son compte Twitter en référence à une publicité avec Jonathan Cohen et Kad Merad tout en affichant une photo de Franck Gastambide et en ajoutant la légende “La roue tourne Franckie”. Ce message n’est pas passé inaperçu et a donc suscité la réaction de Canal Plus sur le réseau social pour démentir cette rumeur de boycottage envers le DUC.

Un échange auquel le réalisateur de Validé est resté indifférent et n’a fait aucun commentaire mais Booba lui de son côté a visiblement apprécié le tweet de Canal+ qu’il a relayé sur son profil pour remercier la chaîne cryptée de cette explication. “Ahhh merci Canal Plus, j’étais vraiment triste je suis rassuré” a-t-il déclaré. En parallèle de cet échange, Kopp vient également d’annoncer la sortie prochaine de sa propre série actuellement en préparation.