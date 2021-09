Freeze Corleone et Angèle réunis sur un incroyable mash-up

Le manager de Freeze Corleone valide fort !

C’est dernier temps les Youtubeurs offrent de plus en plus de mash-up et cette fois-ci au tour la surprenante connexion entre Angèle et Freeze Corleone. Ce sont deux univers totalement opposés entre la chanteuse Belge et le rappeur français, pourtant le résultat de ce union entre les deux artistes est vraiment réussie, cela n’a pas manqué de faire réagir Shone, le manager de l’interprète de “Freeze Raël“.

Après le producteur PNL World qui vient tout juste de présenter une remix de dingue réunissant Nekfeu, Orelsan, Vald et Alpha Wann, c’est au tour d’un Youtubeur du nom de OKTA de faire sensation avec la tentative très complexe d’unir Freeze Corleone et Angèle sur un même titre de drill assez improbable, le résultat s’avère être très étonnant.

Angèle en mode drill, sa passe très bien

Pour réaliser ce mash-up, OKTA a utilisé le titre “Perdus” d’Angèle qu’elle a présenté lors de son passage chez Colors au mois d’octobre 2019 et il a fait poser dessus les textes de Freeze Corleone. L’artiste Belge se retrouve, elle a chanté sur une prod drill et le mélange passe vraiment bien. Même si la vidéo intitulée “Drill Fr 6” ne cumule que 25 000 vues sur Youtube, c’est notamment sur les réseaux que le mash-up a fait beaucoup de bruit.

En effet, Shone, le manager de Freeze Corleone a relayé cette réalisation sur son compte Twitter pour donner son avis. “Ça ne se fera jamais mais ça passe bien” a-t-il commenté en ajoutant un émoji pouce levé pour valider ce mash-up qui va en épater plus d’un.