Rohff humilie Booba suite à son absence face à Dam16

Rohff accable Booba pour ne pas être venu au face à face

Il y a quelques jours suite au passage de Dam16 avec Rohff à Boulogne-Billancourt, Booba également présent dans la commune française des Hauts-de-Seine s’est amusé à s’en prendre aux deux rappeurs. L’artiste qui avait eu une altercation avec Kopp à coups de ceinture en 2015 a immédiatement répondu à son rival et cela donné lieu à un échange virulent sur les réseaux entre les deux protagonistes suivi par Housni.

Après s’être provoqué sur Instagram, Booba et Dam16 se sont fixés dimanche dernier un rendez vous à partir de 16h au Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt. Ce dernier présente sur place à l’horaire a attendu B2O qui n’est jamais venu et a constaté la présence inhabituelle de plusieurs agents de police ce qui n’a pas échappé à Rohff, il vient de réagir l’absence de l’interprète de Boulbi à cette rencontre pour se moquer de lui.

Housni en remet une couche sur la présence de la police

Rohff a relayé une capture d’écran dans une story Instagram d’un article un de nos articles à ce sujet avec le titre “Dam16 a attendu Booba pour se battre, la police a débarqué à sa place“ et a ajouté un badge de la police avec une étoile sur l’image de Kopp ainsi qu’un chapeau de bouffon sur sa tête. Le rappeur du 94 a aussi mis en légende une photo d’un homme en train d’ôter ses lunettes de soleil et faisant mine d’être choqué.

Housni a ensuite poursuivi avec un montage vidéo du manga Dragon Ball mettant en scène de Mister Satan (également nommé Hercule) et en légende “Erk’Ul LIFE” (en référence à R.Kelly et Elie Yaffa, Rohff le surnomme désormais fréquemment, Erk’Elie). Le personnage de bande dessinée commente dans la séquence “On ose pas se montrer devant le champion. On a honte de ses muscles ridicules, ça se comprend. Puisqu’il n’est pas là, on se retrouvera un autre jour.”, le rappeur du 94 a ajouté un émoji qui se tape sur le visage à la publication pour tacler son rival.

L’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas encore répliqué aux piques de Rohff mais c’est justifié devant Dam16 d’avoir autre chose à faire que de venir à ce rendez vous et que celui-ci sait où le trouver s’il veut réellement un face à face.