Booba “Kaaris, Damso sont éclatés. Kanye West, j’envie de le gifler…”

Booba ne chôme pas en ce moment, il vient d’accorder une nouvelle interview au média Konbini dans le programme court “Fast & Curious”. Le rappeur de 44 ans exilé à Miami enchaine les questions-réponses avec à chaque deux propositions pour répondre. Entre les différentes questions, il a fait le choix parfois difficile entre Kaaris et Damso, Drake et Kanye West ou encore Kylian Mbappé et Karim Benzema et a complimenté l’album de SCH.

L’auteur du classique “Pitbull” vient toujours juste d’annoncer que son prochain morceau intitulé “TN” sera disponible en NFT, le non-fungible token (jeton non-fongible), c’est un modèle d’investissement similaire à la cryptomonnaies comme le bitcoin. Cette manière de procéder a pour but de protéger son œuvre et de la rendre plus rare tout en prenant de la valeur avec le temps. Au Etats Unis des rappeurs comme Snoop Dog ou Lil Pump ont notamment déjà utilisé ce procédé mais en attendant Booba a fait un passage remarqué chez Konbini.

JVLIVS 2 ou QALF ? Kaaris ou Damso ? Kalash ou Benash ? Booba a fait son choix dans le Fast & Curious pour la rentrée des clashs. B2O a notamment exprimé sa préférence pour Benzema face à Mbappé mais il n’a pas réussi à prendre de décision entre Riska et Dems “Ils sont éclatés les deux, je peux pas c’est trop dur” s’est-il amusé à commenter avec le sourire.

Entre l’album “QALF” et “JVLIVS vol.2“, le DUC a exprimé clairement son choix envers l’album de SCH. “J’ai entendu quelques morceaux, je le préfère.” a-t-il commencé à répondre avant de renter dans les détails. “QALF Infinity, c’est vraiment de la grosse merde. Non mais en tout objectivité. JVLIVS 2 c’est beaucoup mieux en termes de rap et d’instru… Mais QALF machin, là, ça va.” a insisté Kopp avant de conclure sur l’exploitation de son album de la part de Damso, “Il ne communique pas, il s’est pris pour…. pas de clip, pas de…. je veux dire. Si tu es fan de lui, tu n’as rien à manger“.

Booba a aussi préféré La Fouine à Rohff puis Benash à Kalash parce que ça reste le 92. Il a exprimé son regret de ne pas avoir pu combattre dans l’octogone face à Kaaris. Entre Drake et Kanye West, Kopp a tout d’abord hésité avant d’exprimer sa préférence pour le Canadien et de tacler Yeezus.

“Je le déteste, je peux pas le voir. J’ai envie de le gifler quand je vois sa tête. ‘L’esclavage, c’était un choix’ ce n’est pas passé.” s’est agacé B2O en référence aux polémiques du rappeur américain sur l’esclavage. Il a ensuite ajouté contre l’ex mari de Kim Kardashian, “Ca va plus tout son cinéma pour nous pondre des merdes. Ca fait quatre albums qu’il nous pond de la merde. Produis des gens, si tu es fou, va à l’asile, il m’a fatigué.”