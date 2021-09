Koba LaD avertit le public, il va nous apprendre la musique

En attendant son retour en musique, Koba LaD nous annonce du très lourd. Après le succès sa dernière mixtape nommée “Cartel : volume 1” parue au mois de juin dernier, le jeune rappeur originaire d’Évry prépare la suite de ce projet avec le second volet et vient déjà de faire monter la pression avant la sortie du premier extrait qui devrait sortir très prochainement.

J’vais vous apprendre la musique assure Koba LaD

Suite à l’énorme carton de son featuring avec Gazo sur le morceau “Daddy chocolat” constamment dans le Top 10 des singles les plus écoutés en France depuis sa sortie et dont le clip cumule désormais plus de 22 millions de visionnages sur Youtube depuis le mois de juillet, Koba LaD compte bien poursuivre sur cette lancée pour la deuxième volet de sa mixtape Cartel avec un nouveau projet de qualité.

Il y a quelques jours Koba Lad a confirmé la sortie à venir du “Cartel : volume 2” et pour faire patienter son public, il a promis à ses fans de revenir très fort. “Je vais vous apprendre la musique attendez juste un peu” a-t-il annoncé sur son compte Twitter. Avant de prendre sa retraite qu’il a révélé être proche en début d’année car il ne veut pas perdurer dans le rap, l’artiste du 91 est déterminé à présenter la suite de sa série de mixtapes Cartel qui s’annonce comme l’un des projets les plus attendus de cette fin d’année.

A lire également : Koba LaD révèle qui est le boss du rap game pour lui