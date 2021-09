Un rappeur chassé de son concert, la salle caillassées, des voitures incendiées

La soirée a été mouvementée samedi dernier à Rillieux-la-Pape une commune française, située dans la métropole de Lyon suite à la programmation d’un concert de rap. Les rappeurs Sasso et L’Allemand devaient se produire à la maison des jeunes et de la culture Ô Totem, dans le quartier de la Ville-Nouvelle mais la salle a été ciblée par plusieurs jets de projectiles et des voitures ont été brûlées a proximité de la MJC.

Le show a pris une tournure dramatique

Un peu moins d’une quarantaine de personnes s’en sont pris à la MJC de Rillieux-la-Pape vers 21h armées de barres de fer pour tenter d’empêcher la prestation du rappeur Sassso. Du mobilier (abribus, poubelles) dégradé, des vitres brisées, des véhicules brûlés, le bilan des dégradations de la soirée est très lourd. Les vidéos relayées via les réseaux sociaux montrant les images du chaos sur place avec 3 voitures de riverains incendiées après le caillassage de la salle de spectacle. Une vingtaine de policiers sont intervenus pour mettre fin aux incidents et rétablir le calme dans la quartier.

Après ces incidents, Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape a annoncé l’interdiction des concerts de rap dans sa ville jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer la sécurité des habitants. “Pendant le concert, tout s’est très bien passé. Parmi les 300 spectateurs, toutes les couches sociales étaient représentées” a déclaré l’un des organisateurs du concert convoqué ce lundi pour s’expliquer. Il a également déploré le fait que les organisateur ne sont pas responsables des incidents ayant eu lieu à l’extérieur de la MJC sur le domaine public.