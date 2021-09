Karim Benzema fait des confidences sur Wejdene, “Elle m’a rendu fou”

Wejdene rend dingue Benzema

Karim Benzema apprécie Wejdene et nous révèle tout. Grand fan de rap français, l’attaquant du Real Madrid était proche par le passé avec Rohff avec qui il a posé un morceau pour un featuring avant de devenir ami avec Booba en participant au tournage d’un de ses clips. KB9 s’affiche d’ailleurs fréquemment en train d’écouter du rap sur les réseaux lors de ses séances de sport mais c’est un single de la protégée de Feuneu qui l’a récemment matrixé.

Pendant la première période du confinement causé par la pandémie du Covd-19, Wejdene a eu un succès fulgurant propulsé par TikTok avec son titre “Anissa”, le single est rapidement devenu un tube et a lancé la carrière de la jeune chanteuse au casting de la onzième saison de « Danse avec les stars ». Karim Benzema n’a pas échappé au phénomène de ce morceau certifié single de diamant dont le refrain a tourné en boucle pendant plusieurs sur les ondes.

Benzema révèle tout sur Wejdene

En effet KB9 a confié une anecdote amusante concernant l’interprète du single “Coco”. Lors d’une interview lorsque le journalise a questionné l’avant centre des Bleus sur le style de musique qu’il écoute en compagnie de sa fille. “La musique que j’écoute par exemple avec ma fille c’est Wejdene, elle m’a rendu fou avec sa musique ‘Anissa’ a réagi mort de rire le joueur Madrilène un peu gêné de sa réponse alors que le clip d’Anissa vient de dépasser les 90 millions de vue sur Youtube.

La jeune artiste managée par Feuneu a réussi à le toucher même s’il cela pas le style de musique de Benzema. Dans un genre totalement différent, il a ensuite confié que “To Live And Die in L.A.” de 2Pac extrait de l’album “The Don Killuminati: The 7 Day Theory” paru en 1996 est son clip préféré.

