Messi marque un superbe 1er but avec le PSG [Vidéo]

Découvrez la vidéo du but de Lionel Messi qui vient enfin de marquer son tout premier but sous les couleurs du Paris Saint Germain sur une passe de Kylian Mbappé dans une ambiance de folie au Parc des Princes. Tout le stade a scandé le nom de l’attaquant Argentin après ce but pour donner deux but d’avance face à Manchester City.

Après l’ouverture du score de Gueye en première période, contre le cours du jeu, Lionel Messi a doublé la mise face Manchester City à la 74ème minute suite à une percée l’axe droit, le sextuple Ballon D’Or s’aide de Mbappé avec un une-deux pour passer dans la défenseur adverse avant de conclure d’une frappe croisé face à Ederson impuissant.