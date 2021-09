Naps devient millionnaire en...

Le nouveau phénomène du rap Marseillais !

Naps a franchi un cap cette année grâce au succès de son tube La Kiffance et le prouve en chiffres avec le million d’abonnés sur son compte Instagram. Le single extrait de “Les mains faites pour l’or” au 90 millions de visionnages sur Youtube a véritablement propulsé la carrière du rappeur Marseillais qui vient d’atteindre une nouvelle popularité sur les réseaux sociaux.

La Kiffance a largement contribué au million de Naps

“Faut qu’j’quitte la France, elle a fait la petite frange. C’est la kiffance, c’est la kiffance” les auditeurs ont repris en boucle tout l’été les paroles du morceau La Kiffance de Naps toujours présent dans le Top 5 des chansons les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming sept mois après sa sortie. Après avoir fêté le double single de diamant à la fin du mois d’aout, l’artiste de la cité Phocéenne vient de réussir un bel exploit, il a atteint le symbolique million de followers sur Instagram.

“1 million d’abonnées. Merci la team! Cette année c’est trop ce qui se passe avec les certifications et j’en passe… Et ce n’est pas fini la team au grand coeur.” a-t-il commenté pour annoncer l’information en remerciant son public et faire monter la pression avant la sortie de son prochain album solo.

La connexion avec Gims arrive !

Naps ne compte pas s’arrêter là, il prépare la sortie d’un nouvel opus intitulé “Best Life” pour le 8 octobre prochain dont le premier extrait se nomme “C’est rien c’est la rue”. Un album de 19 morceaux avec plusieurs invités tel que Wejdene, Jul, Kalif Hardcore, SCH, Sofiane et Gims, la collaboration avec ce dernier sur le titre éponyme du projet sera disponible ce mercredi 29 septembre avec le clip de ce featuring inédit entre les deux artistes et très attendu pour ce qui s’annonce comme un hit en puissance.

Naps vient également de dévoiler sa dernière collaboration avec Thabiti sur le single “Mexico” et sera à l’affiche du projet “Classico Organisé” de Jul qui fait suite à la compilation “13’Organisé”. Le J va regrouper cette fois-ci plus d’une cinquantaine de rappeurs Marseillais avec des rappeurs Parisiens.

