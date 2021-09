C’est improbable mais vrai, Gims avec Offset et Cardi B

Une nouvelle grosse collaboration en perspective pour Gims ? Au mois de mai, la rumeur d’un featuring entre Offet et Meugui a circulé car le rappeur du groupe Migos a partagé sur son compte Instagram une story de l’interprète de Bella sur la sortie de la réédition de son dernier album solo « Les Vestiges du Fléau ». De quoi attiser les rumeurs les plus folles concernant une connexion entre les deux rappeurs qui semble se confirmée.

Une dinguerie entre Gims, Offset et Cardi B se précise

Alors que Gims multiplie dernièrement les featurings en France avec Naps sur le single « Best Life » et pour le prochain projet de Jul, il pourrait bien nous offrir des nouvelles connexions avec des artistes américains. Même s’il a récemment déclaré ne plus vouloir faire de titre rappé, Meugui vient de présenter des extraits d’inédits avec Lil Uzi Vert, Quavo ou encore Chris Brown il y a quelques semaines mais cette fois-ci c’est le rapprochement avec Offset qui se confirme.

En effet Gims vient de poster sur ses réseaux une vidéo de sa rencontrer avec Cardi B et son mari Offset en compagnie de Demdem lors d’une soirée organisée au « Beef Bar » avec beaucoup de guests tel que Naps, Rohff ou encore H Magnum pour inaugurer l’ouverture du restaurant Fya Pizza à Paris. Le couple de stars est actuellement de passage en région Parisienne pour la Fashion Week et ont notamment participé au défilé Thierry Mugler, ils y ont fait leur première apparition en publique depuis la naissance de leur second enfant au début du mois. Les images ont rapidement raviver la flamme d’une possible collaboration à venir entre le membre des Migos et le rappeur de la Sexion D’Assaut, « A très vite pour la suite ! » a-t-il ajouté en légende de la publication de la vidéo sur Instagram.