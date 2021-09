SCH et Rohff enfin réunis sur un feat de rêve

Rien d’officiel mais voici de quoi nous fait faire patienter ! Rohff avait exprimé il y a quelques mois son souhait de réaliser un morceau commun avec SCH pour une connexion inédite. Ce dernier n’avait pas donné suite officiellement à cette proposition mais cela pourrait enfin être d’actualité car les deux rappeurs sont présents sur le tracklisting du projet événement de Jul, le Classico Organisé.

SCH et Rohff, une collaboration de folie qui fait rêver

En attendant cette éventuelle connexion entre les deux artistes, le Youtubeur, Raiden Wins Prod by Raiden Wins qui nous a déjà offert un mashup réussi entre les trois rappeurs Kaaris, Damso et Rohff avec « Dynastie » a tenté d’imaginer ce que pourrait donner un featuring entre Housni et SCH. Le résultat est impressionnant et pourrait bien donner des idées aux deux artistes.

Raiden Wins vient en effet de dévoiler un nouveau mashup très réaliste nommé Classico pour marquer cette union entre le rappeur Parisien, Rohff et le Marseillais, SCH. Ce featuring n’a rien d’officiel, il s’agit d’un simplement d’un mix avec l’acapella des différents titres des deux artistes avec le single « Dr Dre » extrait de « Surnaturel » paru en 2018 pour Housni et « Interlude » pour le S issu de son opus « Rooftop » paru en 2019. Reste à voir si cette production inspire l’artiste du 94 et l’auteur du carton de l’année avec JVLIVS 2 pour enfin concrétiser cette rencontre en musique.