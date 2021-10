Kaaris et Booba réagissent au feat entre Naps et Gims

Naps reçoit un message étrange de Booba

La dernière collaboration entre Naps et Gims a suscité des réactions opposés de Kaaris et de Booba. L’un pour valider cette connexion. L’autre pour s’en prendre une nouvelle à l’artiste de la Sexion D’Assaut avant d’adresser un message au rappeur Marseillais au sujet de ce featuring. Le tout comme toujours dans la story Instagram de profil de La Piraterie, de quoi continuer à faire parler dans le rap game.

Le rappeur originaire du 92 n’arrête plus de parler de lui ces derniers jours et commente toutes les actualités du rap français. Ce mercredi, Naps a présente le clip de son featuring inédit avec Gims sur le single « Best Life » du même nom que son nouvel album à paraitre le 8 octobre prochain. Les deux rappeurs ont largement relayé et assuré la promotion de ce titre sur les réseaux. Kaaris a apprécié le morceau et son visuel, il a partagé dans story les images du clip avec des émojis flamme tout en mentionnant les comptes deux artistes sur Instagram.

B2O s’attaque à Gims soutenu par Kaaris

Au contraire de Kaaris, Booba n’a pas aimé cette union entre les deux rappeurs et s’est attaqué à Meugui. Il a d’abord une autre version du clip de ce dernier et avec Naps avec Demdem en train de se verser du champagne sur le corps en reprenant une ancienne vidéo d’elle en vacances. Il a ensuite posté des captures d’écran du classement iTunes des dernières collaborations de Gims avec Jul, SCH ou encore Slimane et Dadju qui selon lui ne représente pas la réalité.

« Y postent le classement iTunes qui représente 3% de la réalité. En gros, classement qui ne veut rien dire. Housnia fille de joie fait la même chose. » a-t-il commenté avant d’ajouter « Un roi une couronne, un trône… le nord s’en souviendra. » puis de conclure « Et derrière y s’invente une chaise. Sauf qu’Almamy va nous montrer la vraie vie. ». Malgré la collaboration de Naps avec Gims, Booba n’a rien contre le rappeur Marseillais et a même confié être fan de son tube la Kiffance, « Ah zobi il est déjà plus là. La Kiffance par contre c’est une vraie vibe ».