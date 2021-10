SCH devient millionnaire en...

C’est incroyable mec !

SCH vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière grâce au carton de son dernier album, le tome 2 de JVLIVS. Le rappeur Marseillais a atteint les sommets cette année avec ce projet. Il vient tout juste d’annoncer cette semaine avoir dépassé en France le seuil du million d’albums vendus et a dignement fêté cet événement.

A lire aussi : Gims, Rohff, SCH, Kaaris avec 150 rappeurs pour l’incroyable Classico Organisé

Le succès du S est phénoménal

Après la mixtape « A7 », JVLIVS volume 2 est devenu le plus gros succès en carrière de SCH. Le projet a réalisé le meilleur démarrage de l’année avec plus de 60 000 ventes en première semaine et a cumulé plus de 11,7 millions d’écoutes sur une journée pour devenir l’album le plus streamé en 24h sur Spotify France en 2021. Toujours aussi populaire, plusieurs mois après sa sortie, cet opus est certifié double disque de platine depuis le début du mois de septembre, il a dépassé les 200 000 ventes.

A7, le plus gros carton de SCH

Avec le cumul des ventes de sa mixtape « A7 » sortie en 2015 (environ 400 000 ventes), puis des albums « Anarchie » (2016, environ 300 000 ventes), « Deo Favente » (2017, plus de 150 000 ventes), « JVLIVS : Tome 1 – Absolu » (2018, plus de 150 000 ventes), « Rooftop » (2019, plus de 150 000 ventes) et les ventes de « JVLIVS II », SCH totalise désormais un million d’albums vendus en France. Le S a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram tout en organisant une petit fête avec ses proches et son label pour célébrer cet exploit.

« Le mur de Berlin. Ça représente beaucoup pour moi , je fais ça depuis 2008, j’ai traversé des tempêtes pour aujourd’hui poster cette photo , merci à tous ceux qui ont traversé les orages avec moi. Merci à tous du fond du coeur. C’est Marseille Bébé » a déclaré l’artiste Marseillais en postant des photos de l’événement sur le réseau social en attendant de le retrouver prochainement en musique sur la nouvelle compilation de Jul, « Le Classico Organisé« .