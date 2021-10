Sadek insulte violemment Booba et veut en découdre à Dubaï

Sadek traître Booba de pu*e et lui donne rendez-vous

Entre Sadek et Booba la guerre est relancée ! Alors que la tension semblait s’apaiser dans les appearances, B2O a accusé Dek-Sa d’être à l’origine de l’annulation de son dernier showcase à Paris en dévoilant un document sur les raisons de cette déprogrammation communiqué par les organisateurs. Le rappeur du 93 a de suite réagi pour tenter de provoquer un tête à tête te pour en découdre.

Plus rien ne va entre les deux rappeurs et la tension continue de monter. Les piques entre Sadek et Booba s’intensifient à travers les réseaux sociaux et ils pourraient se rencontrer prochainement à l’occasion de la venue de B2O pour un showcase à Dubaï. Dek-Sa souhaite s’expliquer en personne avec son rival après la récente sortie d’un titre clash et son annonce de stopper ce conflit.

Suite dernières révélations du DUC sur l’annulation de son concert Parisien, Sadek est revenu sur sa décision et vient de l’insulter violemment ainsi que ses proches. Avant la venue prochaine de Booba à Dubaï, le rappeur du 93 vient encore de le menacer. « Tu m’as interdit de venir à ton showcase, j’ai essayé de réserver, tu veux que je me tape la honte. T’es vraiment une grosse mer*e… Va dans le désert, je t’y rejoins » a-t-il commenté de façon très virulente.

L’embrouille entre les deux artistes est donc encore loin d’être terminée et le voyage à venir de Kopp à Dubaï risque d’être mouvementé en espérant que son showcase ne soit pas annulé comme à Paris en raison des menaces.