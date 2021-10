Armé, Mounir Moons attend Booba à Dubaï et le menace

Mounir Moons donne rendez-vous à Booba et le met sérieusement en garde. Décidément le séjour à venir de B2O aux Émirats Arabes Unis pour un showcase s’annonce très agité. Après Sadek c’est le Snapchateur/Youtubeur français qui l’attend de pied ferme et vient de lui mettre un gros coup de pression.

B2O très attendu à Dubaï par ses rivaux

Booba a actuellement une actualité très chargée et a repris depuis cet été les concerts avec des nombreux showcases dont l’un à venir dans les prochaines semaines à Dubaï. La venue du DUC aux aux Émirats Arabes Unis devrait très agitée. Sadek l’attend pour régler des comptes et vient de le provoquer ouvertement sur les réseaux pour venir à son concert et compromettre sa prestation sur scène.

Cet avertissement pourrait contrainte les organisateurs a annulé l’événement au début du mois de septembre lors de la déprogrammation d’un showcase du B2O en région Parisienne et de plus une autre menace s’est ajoutée à cette affaire en la personne de Mounir Moons.

Mounir Mouns a pété un câble !

Mounir Moons soutient Sadek et n’avait pas apprécié il y a quelques semaines les moqueries à son encontre de la part de Booba avec qui il avait déjà eu quelques contentieux suite à son altercation contre Kamel Tatouage. L’influenceur a ouvertement menacé le rappeur de 44 ans dans une séquence postée sur ses réseaux sociaux et souhaite en découdre. Prêt à se battre, il a donné rendez vous au DUC en s’affichant vêtu d’un maillot du PSG dans le désert avec une arme à la main avant de montrer une voiture calcinée pour tenter de faire peur à l’interprète du titre « Ratpi World ».

Mounir Moons a ensuite posté une seconde vidéo sur Instagram depuis l’aéroport de la ville Dubaï pour montrer qu’il attend Booba à son arrivée. Ce dernier n’a pour le moment pas réagi et a récemment déclaré ne plus vouloir répondre à l’influenceur.