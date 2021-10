Naps croise Monica Bellucci : « Elle m’a passé son… »

En plein promotion de son nouvel album, Naps a confié une amusante anecdote sur sa rencontre avec Monica Bellucci. L’interprète du tube La Kiffance vient de dévoiler son dernier clip intitulé « Best Life » extrait de son prochain opus en collaboration avec Gims et lors du tournage, le rappeur Marseillais a croisé l’actrice Italienne et le défenseur du PSG, Sergio Ramos.

Avant la sortie parution de son nouvel opus « Best Life » pour ce vendredi 8 octobre, un projet de 19 morceaux avec des invités tel que Wejdene, Kalif Hardcore, SCH ou encore Sofiane, Naps poursuit la présentation de cet opus en faisant le tour des médias et c’est lors de sa récente interview pour le média BooskaP. Il a fait quelques confidences étonnantes sur le tournage de son clip réalisé à l’aéroport Le Bourget en compagnie de Meugui.

Elle m’a passé son Snap révèle Naps

Dévoilé mercredi dernier, le clip « Best Life » affiche déjà plus de 2,5 millions de visionnages sur Youtube. Lors de la réalisation de ce clip avec son compère Gims, Naps a fait la rencontre de Monica Bellucci. Il a tout détaillé dans l’émission « JDR » de Booska-P en révélant avoir réussi à obtenir son Snap. « Pour l’occasion, on a rencontré Monica Bellucci. Elle m’a passé son Snap et tout car elle devait passer dans le clip. Il y avait Sergio Ramos aussi, ils étaient ensemble d’ailleurs » a-t-il déclaré.

Cette rencontre a visiblement marqué le rappeur Marseillais qui sera également l’affiche de l’incroyable casting du nouveau projet de JuL avec plus de 150 rappeurs de la ville de Marseille et de Paris sur « Classico Organisé » la suite de la compilation « 13’Organisé » avec peut être le volume 2 du hit « Bande Organisée ».