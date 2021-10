Demdem ridiculisée par les internautes, Cardi B réagit !

Demdem est devenue la risée du web après les publication images de la rencontre entre Gims et Offset, la séquence n’a pas manqué de faire le buzz mais c’est le comportement de la femme du rappeur Parisien envers Cardi B qui a interpellé les internautes, ils se sont amusés de la scène.

Cette dernière est actuellement de passage en France pour profiter de la Fashion Week de Paris en compagnie de son mari Offset, après la diffusion de la vidéo des deux couples à l’ouverture du restaurant de Meugui appelé Fya Pizza, sa compagne s’est retrouvée au centre des moqueries des Twittos. En effet Demdem a été ciblée par les critiques pour son regard en direction de Cardi B. Les internautes accusent la compagne de Gims d’être jalouse de la rappeuse américaine.

Lors de la séance de photos dans la pizzeria lancée par Meugui, sa femme a réagi d’une étonnante façon. Rapidement les Twittos ont mis cela sur le compte de la jalousie. Face aux commentaires à son encontre Demdem est restée totalement indifférente. Elle est devenue un meme sur le réseau social avec des montages de hoodies de son visage mais elle a pu compter sur le soutien assez inattendu de Cardi B en personne.

L’interprète du tube « Bodak Yellow » s’est exprimée sur Twitter pour remettre en place les détracteurs. « Awwww ne faites pas ça les gars. L’endroit était très très bondé et les gens nous poussaient et nous forçaient les uns les autres. Donc nous étions tous les quatre confus et dépassés » s’est-elle agacée. Cardi B a tenu à faire taire la rumeur d’un comportement de jalouse de la part de la femme du rappeur de la Sexion D’Assaut qui semble très bien s’entendre avec la chanteuse américaine.

Awwww don’t do that guys …The place was very very packed and people was pushing and forcing us on each other so all four of us was confused and overwhelmed https://t.co/ySymcGskGx

