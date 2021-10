Kaaris a créé une rupture dans l’histoire du rap selon MC Solaar

MC Solaar aurait bien pu sortir de sa retraite plus tôt grâce à Kaaris ! En marge de la sortie de son album « Prose combat » sur les plateformes de streaming depuis le 24 septembre dernier, Claude MC a assurer la promotion de cet événement dans les médias et à l’occasion d’une interview il a fait l’éloge de Riska.

Suite à un différend avec le label de musique Polydor ayant entrainé la fin de la commercialisation des 4 premiers opus de MC Solaar, les deux parties ont enfin réussi à trouver un accord pour ressortir les albums qui sont de retour dans les bacs et en streaming. Depuis un peu plus de 10 jours le projet « Prose combat » paru initialement en 1994 et considéré comme un classique du rap français est à nouveau disponible en écoute sur Apple Music, Spotify ou encore Deezer.

Avec plus de Kaaris, MC Solaar serait revenu plus tôt

Lors d’un entretien à Slate, MC Solaar s’est exprimé sur les débuts de la trap, la drill de Chicago et au sujet de Riska. Il a affirmé que si des autres rappeurs en France avaient eu un tel impact que Kaaris, il serait sorti bien avant de sa retraite. « La première fois que j’ai entendu sa musique, j’ai senti qu’il y avait une rupture dans l’histoire du rap. S’il y avait eu plus de Kaaris dans le game, je serais sûrement revenu plus tôt » expliqué le rappeur français.

MC Solaar est resté dix ans à l’écart de la musique suite à sa pause après la sortie de l’album « Chapitre 7 » en 2007 avant son retour en 2017 avec le projet « Géopoétique ». Kaaris devrait apprécié le compliment.