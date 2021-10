Booba ridiculise la nouvelle dentition de Kaaris

Rien n’échappe à Booba, Kaaris prend cher !

Les attaques de Booba contre Kaaris se poursuivent sur les réseaux sociaux. B2O ne recule devant pour se moquer de ses rivaux à la moindre occasion et il vient de trouver un nouveau prétexte pour se moquer de Riska en ciblant cette fois-ci un changement esthétique sur sa détention, le tout comme toujours via le compte Instagram de La Piraterie.

Elles sont énormes les chicos

En attendant de mettre en ligne le clip de son dernier single « Variant » et de découvrir son prochain morceau « TN », Booba continue les clashs, dernièrement c’est l’influenceur Mounir Moons qui a menacé le rappeur de 44 ans sur sa venue prochaine à Dubaï mais le DUC est resté impassible face à cette mise en garde. B2O a décidé de poursuivre les tacles et c’est contre Kaaris cette fois-ci en pointant un détail physique de l’artiste Sevranais qui semble a visiblement refait sa dentition.

Kopp a d’abord posté dans une story une photo de Riska en train de sourire tout en le mentionnant avec le message, « Kaaris ah j’ai juré vous me régalez. Elles sont énormes les chicos fréro kestiafé ». Il a ensuite publié un montage pour comparer deux dentitions différentes avec l’annotation « Couronnes et Bridges sur dents naturelles : 5205€ ». Booba a conclu avec un dernier cliché de son ancien compère avant ce changement esthétique pour s’en amuser et la légende « Winner » mais cette nouvelle provocation n’a pas affecté le Dozo qui est resté sans réaction.