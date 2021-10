Gims lance une marque de boisson, Booba le termine

Gims s’active sur tous les fronts en ce moment et cela ne laisse pas Booba indifférent. Dernièrement, Meugui a enchainé les différents projets, une collaboration inédite avec Naps sur le single « Best Life », l’ouverture d’une pizzeria en région Parisienne, sa rencontre avec Offset et Cardi B ou encore plus récemment le lancement sa propre boisson officielle.

Le célèbre rappeur de la Sexion D’Assaut a décidé de se lancer dans un nouveau business avec la création de sa marque de boisson « YALY », un thé glacé healthy. « Yaly, boisson officielle de gims, un thé glacé healthy dans tous les Carrefour de France à partir du 4 octobre ! » annonce Gims sur son compte Instagram avec une vidéo de présentation de son produit. Une boisson disponible en France dans les magasins Carrefour avec 4 versions, les gouts Pastèque, citron, pêche ou vanille tropicale. Cette mise en vente n’a pas manqué de faire immédiatement réagir Booba.

Booba charge Gims sur sa marque de thé glacé

« Healthy de quoi fréro? T’as jamais fais un jour de sport dans ta vie » a d’abord lâché B2O en commentaire de la publication avant d’ajouter dans une story « C le thé glaceeeey ». Dans la séquence de présentation, Gims affirme que son produit est sans doute le meilleur thé glacé, « probablement mais pas sûr » profite de commenter Booba pour rebondir sur cette déclaration. Le DUC adresse ensuite un tacle à la femme de Meugui, « Il y en a une elle boit pas qu’du Ice Tea en tout cas » en référence à une récente vidéo diffusée sur les réseaux dans laquelle elle apparait visiblement saoule.

« Gims ça existe du thé pas vegan ? Genre t »as pas un thé au poulet, genre ça peut être loud ça!!! Après j’dis ça… » ajoute ensuite Booba en postant une capture d’écran de la boisson avec le descriptif « Thé glacé vegan à base de thé noir et ingrédients d’origine naturelle, saveur pastèque, boisson officiel de Gims ». Kopp n’est clairement pas prêt de stopper les hostilités contre son rival qui pourtant ne répond plus aux provocations ces derniers mois.