Jul débarque dans FIFA 22 avec son signe

Incroyable dans la prochaine mise à jour de FIFA 22, vous pourrez célébrer un but avec le signe de Jul ! Il y a deux semaines EA Sports, l’éditeur de la simulation de football la plus populaire au monde a laissé sous entendre une possible collaboration avec le rappeur Marseillais. Depuis aucune nouvelle sur cet éventuel partenariat qui vient enfin de se préciser.

Peu avant la sortie de la nouvelle édition du jeu vidéo, Jul a intrigué ses fans en postant sur les réseaux un visuel de lui sous la forme d’une jaquette de FIFA sur laquelle il apparait en train de faire son signe des mains pour former son nom. Le J a ensuite dévoilé dans une story avoir reçu son propre coffret de FIFA 22 comme certains joueurs de football avec le visuel à son effigie. De quoi laisser espérer une collaboration à venir entre l’artiste et EA Sports. « Vous êtes prêts ma team ? » a-il ajouté en commentaire pour faire monter l’attente lors de la publication de l’image.

Le signe de Jul dans FIFA 22

Rapidement les fans de l’artiste Marseillais se sont mis à rêver de l’avoir en personnage jouable dans le jeu vidéo. L’interprète de Tchikita va bien intégrer FIFA mais d’une toute autre façon. En effet le détail des modifications apportées dans la prochaine mise à jour viennent d’être dévoilé et dans la liste figure un « ajout de la possibilité d’effectuer la célébration de Jul à certains joueurs ».

Certains joueurs pourront célébrer les buts en réalisant le fameux signe des mains de Jul. Cette modification devrait faire le bonheur des fans du rappeur Marseillais qui prépare la sortie de son album collaboratif « Classico Organisé » regroupant plus de 150 artistes des villes de Marseille et Paris. EA Sports avait déjà réalisé un telle initiative dans FIFA 18 avec la célébration du « Matuidi Charo » de Niska.